Николай Расторгуев назвал «чушью собачьей» слухи о его тяжелом состоянии

Певец заметил, что информация о его «болезнях» гуляет в СМИ уже около 10 лет. 63-летний Расторгуев подчеркнул, что в настоящий момент не жалуется на состояние своего здоровья, пишет ИА Nation News.

«В прессе можно увидеть статьи о том, что я вообще страшно болен много лет. Это все чушь собачья. Посмотрите на названия изданий, которые подобное пишут — это желтые газетенки. Более 10 лет назад заболел, с тех пор нет-нет, но какой-нибудь урод вспомнит — и давай сочинять!» — высказался артист.

Помимо прочего, музыкант выразил собственное мнение насчет волнения среди коллег по цеху, вызванного ограничениями, которые ввели по причине распространения коронавируса. Расторгуев заметил, что большую роль в образовании этого «снежного кома» тоже играют недобросовестные журналисты. Николай уточнил, что некоторые СМИ любят выдергивать высказывания из контекста.