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    09 декабря 2020, 11:54

    Николай Носков рассказал, что помогло ему восстановиться после инсульта

    Полина Петрова

    Российский певец Николай Носков рассказал, что помогло ему восстановиться после инсульта, который сразил артиста три года назад, информирует сайт kp.ru.
    Николай Носков рассказал, что помогло ему восстановиться после инсульта

    Отмечается, что в начале года певец дал концерт, который назывался «Живой». В среду, 9 декабря, Носков бесплатно выступит на большой онлайн-площадке. Певец вспомнил, что в период реабилитации все время занимался с тренером. Еще ему помогли поддержка семьи и огромная любовь к музыке, пишет «Экспресс газета».

    «Очень важен позитивный настрой и поддержка близких, с помощью этого, конечно, люди быстрее восстанавливаются. Еще может быть мотивацией ваше дело, в моем случае я собирался выпускать новый альбом, перед инсультом работал над ним, и мне не давало это покоя», — подчеркнул артист.

    Когда стала позволять ситуация, Николай начал возобновлять сперва прослушивания, а потом и играть. Он предупредил, что выбираться из послеинсультного состояния — долгий процесс. Нет возможности восстановиться мгновенно.

    Певец добавил, что его сильно мотивирует грядущее прибавление в семействе. В скором времени у него родится третий внук.