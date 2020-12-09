Николай Носков рассказал, что помогло ему восстановиться после инсульта

Отмечается, что в начале года певец дал концерт, который назывался «Живой». В среду, 9 декабря, Носков бесплатно выступит на большой онлайн-площадке. Певец вспомнил, что в период реабилитации все время занимался с тренером. Еще ему помогли поддержка семьи и огромная любовь к музыке, пишет «Экспресс газета».

«Очень важен позитивный настрой и поддержка близких, с помощью этого, конечно, люди быстрее восстанавливаются. Еще может быть мотивацией ваше дело, в моем случае я собирался выпускать новый альбом, перед инсультом работал над ним, и мне не давало это покоя», — подчеркнул артист.

Когда стала позволять ситуация, Николай начал возобновлять сперва прослушивания, а потом и играть. Он предупредил, что выбираться из послеинсультного состояния — долгий процесс. Нет возможности восстановиться мгновенно.

Певец добавил, что его сильно мотивирует грядущее прибавление в семействе. В скором времени у него родится третий внук.