Знаменитости 05 июля 2023, 19:01 Николай Дроздов рассказал, что после серьезного перелома начал разучивать серию физических упражнений

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Телеведущий, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ Николай Дроздов в раговоре с изданием kp.ru расскзал, что смог оправиться от перелома ребер. Теперь он разучивает серию дыхательных и физических упражнений.

Это не просто утренняя зарядка на все группы мышц, а специальная лечебная физкультура для реабилитации после тяжелой травмы. Телеведущий сейчас не может глубоко дышать из-за поврежденного легкого, которое еще восстанавливается.

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Полгода назад Дроздов упал у подъезда, когда хотел сесть в такси, и травмировал семь ребер. Где-то произошли трещины, а где-то переломы.