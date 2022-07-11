Зоологу и телеведущему Николаю Дроздову стало плохо во время съемок в Москве. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник из окружения профессора.

По сообщению издания, Дроздов на время потерял сознание. Съемочная группа вызвала медиков. Сейчас Дроздов уже пришел в себя.

Причина ухудшения состояния зоолога пока не уточняется. Он почувствовал себя плохо во время съемок эпизода для своего подкаста. Они проходили в библиотеке на Аргуновской улице, недалеко от Останкино. Сейчас состояние Дроздова уже находится под контролем медиков.

Зоолог полюбился россиянам в качестве телеведущего программы «В мире животных». Также он является доктором биологических наук и профессором МГУ. Дроздова знает несколько поколений жителей России. Ранее его высокие рейтинги популярности привели к участию в рекламе модного дома Gucci. Также Дроздова снимали для обложек глянцевых журналов и приглашали в различные молодежные программы.