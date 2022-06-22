Николай Дроздов дал интервью в честь юбилея

Любимому телеведущему многих россиян, зоологу Николаю Дроздову исполнилось 85 лет. В честь юбилея он дал интервью для сайта kp.ru и рассказал о своих путешествиях и о том, как чуть не погиб от укуса змеи.

Несмотря на то, что про Дроздова часто говорят, что он объездил весь мир, ему от этих слов становится тоскливо, потому что есть еще много мест, где ученый хотел бы побывать.

«Есть страны, где нет моих любимых ландшафтов, — это прежде всего пустыни. Я человек-пустынник, не в религиозном смысле, а любитель этих удивительных территорий. Я с детства мечтал путешествовать по пустыням Каракумы, Кызылкум и посещал их уже со студенческих лет», — сказал Дроздов.

Первым его путешествием была экспедиция на Северный Кавказ в студенчестве. После этого начались дальние заграничные поездки, в том числе в экзотические страны. Не обходилось и без приключений: Дроздов рассказал, как однажды чуть не умер от укуса гадюки.

«Я решил взять змею в руку и рассказывать. Но отвлекся на собеседника, и змея юркнула мне в рукав. Я ее пытался обратно вытащить за хвост. И тут она поняла, что ползет по живому телу. И тяпнула. Я вскрикнул — больно же… Обычно после укуса гадюки взрослый человек, может, недели две поболеет, распухнет рука, потом все это проходит. Я на это и рассчитывал», — рассказывает ведущий.

Однако легко отделаться не удалось. На третий день рука распухла и стала толщиной с ногу, началась гангрена. Дроздова увезли в реанимацию, где чудом успели спасти ему жизнь.