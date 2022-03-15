Николай Басков заявил, что страны Запада пытаются дестабилизировать российское общество

Певец Николай Басков отметил, что Запад ведет информационную войну против России и пытается дестабилизировать российское общество. Однако сплоченность поможет россиянам пережить любые трудности и позволит стране достигнуть любых целей.

Певец поделился своей точной зрения в интервью сайту kp.ru.

Басков отметил, что информационная войн против России сейчас направлена на то, чтобы дестабилизировать наше общество. И вся эта западная политика направлена на то, чтобы граждане России почувствовали себя неуверенно.

«Вот против нас, можно сказать, объединился доллар и евро. Поэтому, мне кажется, сейчас как раз самая главная позиция нашей страны, нашего государства — это единение, сплоченность, в гордости за то, что мы русские», — заявил певец.

Также Басков отметил, что санкции, которые ввели против России, наоборот, сыграют в пользу страны. По словам артиста, наша страна обладает огромным количеством ресурсов и сама может обеспечить себя всем необходимым, добавило ИА Nation News.

«Мы делаем лучшее оружие на сегодняшний день, я думаю мы справимся с изготовлением лекарств, техникой и машинами. Это прекрасное время, чтобы полностью обновить свою экономику и свою страну», — подчеркнул певец.