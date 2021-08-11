Николаев преподнес своей жене необычный сюрприз

Композитор Игорь Николаев сделал необычный сюрприз для своей супруги Юлии Проскуряковой, которой 11 августа исполнилось 39 лет. Музыкант смонтировал видео из фотографий жены и наложил на него свою песню «Лучшая из лучших». Об этом написал сайт «Дни.ру».

Музыкант опубликовал поздравление в своем Instagram-аккаунте и добавил в описание текст композиции. «Стихи и песни посвящаю одной тебе, одной тебе!» — сообщил композитор. Кроме того, Николаев назвал именинницу любимой и отправил ей эмодзи в виде алого сердца.

Подписчики композитора растрогались от такого сюрприза. Многие из них отметили, что Юлии с Игорем очень повезло. «Как же приятно, когда муж посвящает тебе такую песню», «как мило», «держите свое счастье и не отпускайте», написали пользователи Сети.

Ранее появлялись слухи, что между супругами пробежала черная кошка. Видимо, чтобы развеять все ложные домыслы, Игорь Николаев решил публично поздравить жену с праздником и трогательно признаться ей в любви.