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    11 августа 2021, 19:23

    Николаев преподнес своей жене необычный сюрприз

    Оксана Лавнюженко

    Композитор Игорь Николаев сделал необычный сюрприз для своей супруги Юлии Проскуряковой, которой 11 августа исполнилось 39 лет. Музыкант смонтировал видео из фотографий жены и наложил на него свою песню «Лучшая из лучших». Об этом написал сайт «Дни.ру».

    Музыкант опубликовал поздравление в своем Instagram-аккаунте и добавил в описание текст композиции. «Стихи и песни посвящаю одной тебе, одной тебе!» — сообщил композитор. Кроме того, Николаев назвал именинницу любимой и отправил ей эмодзи в виде алого сердца.

    Подписчики композитора растрогались от такого сюрприза. Многие из них отметили, что Юлии с Игорем очень повезло. «Как же приятно, когда муж посвящает тебе такую песню», «как мило», «держите свое счастье и не отпускайте», написали пользователи Сети.

    Ранее появлялись слухи, что между супругами пробежала черная кошка. Видимо, чтобы развеять все ложные домыслы, Игорь Николаев решил публично поздравить жену с праздником и трогательно признаться ей в любви.