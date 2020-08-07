Николаев показал фото дочери на фоне заката

Певец и композитор Игорь Николаев показал свою четырехлетнюю дочь, которая позирует перед камерой на фоне заката и моря. Фотографию он выложил в Instagram.

Сейчас семья отдыхает в Юрмале.

«Море, закат и сердечко от Веронички для вас!» — написал Николаев.

Подписчики с восторгом отреагировали на новый снимок: «Так подросла! Красавица!», «Какая принцесса!».

Николаев познакомился с певицей Юлией Проскуряковой в 2006 году на гастролях в Екатеринбурге, напомнил сайт «Утро.ру». Однако вскоре их общение прервалось. После провала на кастинге в музыкальное шоу Проскурякова обратилась за советом к Николаеву, тогда между ними и завязались отношения. Они поженились в 2010-м, разница в возрасте у супругов — 22 года. Дочка 60-летнего композитора Вероника родилась 8 октября 2015-го.

Проскурякова — третья жена Николаева. До нее он состоял в браке с одноклассницей Еленой Кудряшовой и певицей Наташей Королевой. В первом браке музыкант воспитывал свою дочь Юлию. Сейчас она живет вместе с матерью в Америке.