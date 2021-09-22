Николь Кидман вспомнила развод с Томом Крузом спустя 20 лет

Николь Кидман впервые за много лет высказалась о разводе с Томом Крузом, который произошел в 2001 году. Об этом написали Дни.ру со ссылкой на издание Harper’s Bazaar, которому актриса дала интервью.

Кидман рассказала, что в отношениях с Крузом чувствовала себя напряженно, ее мучила тревожность, а со стороны супруга не хватало тепла. Сейчас актриса уже смутно помнит те события, но сообщила, что инициатором расставания была скорее она сама, нежели Круз.

«Думаю, что я предложила это», — сказала Кидман.

Актриса отметила, что в то время была еще слишком молода.

Кидман и Круз познакомились на съемочной площадке, когда обоим было немногим больше 20 лет. Пара поженилась в 1990 году, а развелась в 2001, вызвав большой резонанс в обществе и СМИ. Судя по высказываниям Николь, эти отношения были для нее тяжелыми. Однако вскоре актриса познакомилась с музыкантом Китом Урбаном, с которым счастлива в браке по сей день.