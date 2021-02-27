Николь Кидман ударили в опере из-за аплодисментов

Поход в Сиднейскую оперу у голливудской актрисы Николь Кидман закончился неудачно. Один зритель ударил ее по лицу. Пришлось даже вмешиваться полиции. Об этом рассказал ее муж Кит Урбан, передало издание The Independent.

По словам супруга, после выступления артистов, которое состоялось в январе, они с Кидман встали и начали аплодировать.

«Мы сидели и хлопали в ладоши. Это было чертовски великое выступление, все аплодировали и аплодировали. Я оглянулся и увидел, что несколько человек встали, и подумал: «О, я тоже встаю», — вспомнил Урбан.

Но это не понравилось спящему сзади посетителю. Мужчина ударил голливудскую актрису программкой спектакля. Урбан признался, что его сильно огорчило произошедшее. Он даже хотел уже заступиться за жену, но в какой-то момент передумал и не стал создавать конфликт. Муж Кидман считает, что зритель ударил актрису из-за того, что она хлопала после представления. После этого в оперу пришлось вызвать полицию.

Однако музыкант добавил, что он не знал, что овации не допускаются в оперном театре. Раньше он никогда не посещал оперу.