Николь Кидман и Пинк отдали миллион на борьбу с австралийскими пожарами

Миллион долларов на двоих пожертвовали в благотворительный фонд по борьбе с австралийскими лесными пожарами актриса Николь Кидман и певица Пинк. Знаменитости призвали своих поклонников присоединиться к сбору средств на благое дело.

«Моя семья искренне сочувствует всем пострадавшим от пожаров в Австралии, с ними наши мысли и молитвы. Мы жертвуем 500 тысяч долларов в пользу региональной пожарной службы», — написала Кидман.

С аналогичным посланием к своим поклонникам обратилась и Пинк. Она призналась, что хочет поддержать австралийских пожарных, которые сейчас на передовой борьбы с огнем.

«Я совершенно опустошена тем, что происходит сейчас в Австралии, где бушуют лесные пожары. Я решила пожертвовать 500 тысяч долларов непосредственно местным пожарным службам, которые упорно сражаются с огнем», — написала Пинк.

Актер Хью Джекман также присоединился к акции. Он призвал своих поклонников принять участие в борьбе со стихией.

«Нажмите на изображение и перейдите по ссылкам, чтобы сделать пожертвование в адрес организаций, которые неустанно трудятся и борются с лесными пожарами, чтобы спасти жизни людей и животных», — написал актер.

Благотворительный фонд создала австралийская комедийная актриса Селеста Барбер. Всего за три дня, со 2 по 5 января, он собрал более 22 миллионов долларов. Свою лепту внесли как австралийские, так и мировые знаменитости.