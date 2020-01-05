    05 января 2020, 14:34

    Николь Кидман и Пинк отдали миллион на борьбу с австралийскими пожарами

    Алексей Сахаров

    Пожары, бушующие сейчас вдоль восточного побережья Австралии, вышли из-под контроля, в стране объявлено чрезвычайное положение. Знаменитости создали благотворительный фонд, средства из которого идут на борьбу с огнем. За три дня он пополнился на 22 миллиона долларов.

    Миллион долларов на двоих пожертвовали в благотворительный фонд по борьбе с австралийскими лесными пожарами актриса Николь Кидман и певица Пинк. Знаменитости призвали своих поклонников присоединиться к сбору средств на благое дело.

    «Моя семья искренне сочувствует всем пострадавшим от пожаров в Австралии, с ними наши мысли и молитвы. Мы жертвуем 500 тысяч долларов в пользу региональной пожарной службы», — написала Кидман.

    С аналогичным посланием к своим поклонникам обратилась и Пинк. Она призналась, что хочет поддержать австралийских пожарных, которые сейчас на передовой борьбы с огнем.

    «Я совершенно опустошена тем, что происходит сейчас в Австралии, где бушуют лесные пожары. Я решила пожертвовать 500 тысяч долларов непосредственно местным пожарным службам, которые упорно сражаются с огнем», — написала Пинк.

    Актер Хью Джекман также присоединился к акции. Он призвал своих поклонников принять участие в борьбе со стихией.

    «Нажмите на изображение и перейдите по ссылкам, чтобы сделать пожертвование в адрес организаций, которые неустанно трудятся и борются с лесными пожарами, чтобы спасти жизни людей и животных», — написал актер.

    Благотворительный фонд создала австралийская комедийная актриса Селеста Барбер. Всего за три дня, со 2 по 5 января, он собрал более 22 миллионов долларов. Свою лепту внесли как австралийские, так и мировые знаменитости.