Эксклюзив 22 мая 2023, 13:56 «Никогда никому не отказывал». Гоген Солнцев вспомнил, как часто муж Гурцкая помогал другим людям Гоген Солнцев заявил, что Петр Кучеренко всем помогал, никому не отказывал РИА «Новости»

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Скоропостижно скончавшийся муж певицы Дианы Гурцкая, замглавы Миноборнауки Петр Кучеренко был очень отзывчивым человеком. Он всегда старался помочь всем обращавшимся к нему людям. Об этом шоумен Гоген Солнцев рассказал в беседе с «360».

«Большая трагедия случилась с Петей. Был потрясающий, отзывчивый человек. Никогда никому не отказывал, старался помогать», — заявил шоумен.

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Солнцев вспомнил, что с Кучеренко познакомился очень давно — на телевидении. Чиновник тогда только встретил свою будущую жену — Диану Гурцкая. Кучеренко был юристом, поэтому шоумен часто с ним консультировался по разным вопросам.

«Трагедия произошла безумная, неожиданная. Жизнь только у него стала бить ключом: карьера пошла, хорошая должность. Все было здорово», — подчеркнул собеседник «360».

Он пожелал Гурцкая, ее сыну Константину и ее брату Роберту держаться, жить в память «об этом светлом человеке».

О смерти Кучеренко стало известно накануне. Замглавы Минобрнауки стало плохо в самолете — он возвращался в Россию из рабочей поездки на Кубу. Лайнер экстренно посадили, врачи на земле пытались спасти чиновника, но не смогли.

Прощание с Петром Кучеренко пройдет 24 мая, его похоронят на Троекуровском кладбище.