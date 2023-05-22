22 мая 2023, 13:56
«Никогда никому не отказывал». Гоген Солнцев вспомнил, как часто муж Гурцкая помогал другим людям
Гоген Солнцев заявил, что Петр Кучеренко всем помогал, никому не отказывал
Скоропостижно скончавшийся муж певицы Дианы Гурцкая, замглавы Миноборнауки Петр Кучеренко был очень отзывчивым человеком. Он всегда старался помочь всем обращавшимся к нему людям. Об этом шоумен Гоген Солнцев рассказал в беседе с «360».
«Большая трагедия случилась с Петей. Был потрясающий, отзывчивый человек. Никогда никому не отказывал, старался помогать», — заявил шоумен.
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Солнцев вспомнил, что с Кучеренко познакомился очень давно — на телевидении. Чиновник тогда только встретил свою будущую жену — Диану Гурцкая. Кучеренко был юристом, поэтому шоумен часто с ним консультировался по разным вопросам.
«Трагедия произошла безумная, неожиданная. Жизнь только у него стала бить ключом: карьера пошла, хорошая должность. Все было здорово», — подчеркнул собеседник «360».
Он пожелал Гурцкая, ее сыну Константину и ее брату Роберту держаться, жить в память «об этом светлом человеке».
О смерти Кучеренко стало известно накануне. Замглавы Минобрнауки стало плохо в самолете — он возвращался в Россию из рабочей поездки на Кубу. Лайнер экстренно посадили, врачи на земле пытались спасти чиновника, но не смогли.
Прощание с Петром Кучеренко пройдет 24 мая, его похоронят на Троекуровском кладбище.
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