«Никогда не выберем Безоса». Солист Depeche Mode согласился лететь в космос только на российском корабле

Солист группы Depeche Mode Дейв Гаан и продюсер Ричи Мачин заявили, что полетели бы в космос только на российском космическом корабле. Так они ответили на вопрос о своем отношении к космическому туризму. Фрагмент интервью опубликовал «Пятый канал».

Артист и продюсер единодушно отвергли вариант полета в космос на аппарате предпринимателя Ричарда Брэнсона, поскольку имеют опыт полетов на самолетах его компании. Кроме того, Мачин отверг и возможность полета на корабле основателя Аmаzоn Джеффа Безоса. В этом его поддержал и Гаан.

«Мы никогда не выберем Безоса, нет, я видел его корабль. Может быть, на российском бы полетели, это мог бы быть российский корабль», — заявил музыкант.

Ранее сообщалось, что компания Джеффа Безоса Blue Origin завершила третий суборбитальный полет с космическими туристами. В состав экипажа вошли дочь американского астронавта Алана Шепарда Ора, телеведущий Майкл Стрейхэн, а также оплатившие этот полет глава холдинга Voyager Space Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, глава венчурной компании Bess Ventures Лейн Бесс и его сын Кэмерон.