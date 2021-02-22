«Никогда не сдавайтесь»: Хэтэуэй пришлось бороться за роль в «Дьявол носит Prada»

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй заявила, что ей пришлось бороться с несколькими девушками за роль в фильме «Дьявол носит Prada». Она призвала поклонников никогда не сдаваться.

Во время программы RuPaul’s Drag Race («Королевские Гонки Ру Пола») актрису спросили, была ли у нее роль, которую ей пришлось вырывать «зубами и когтями». На это Хэтэуэй назвала фильм «Дьявол носит Prada», где она появилась в образе журналистки Андреа Сакс.

По словам актрисы, она пришла на кастинг девятой. До нее рассматривались восемь талантливых девушек. Несмотря на такое количество, Хэтэуэй утвердили на роль.

«Я была девятой на кастинге, но я получила роль. Держитесь за возможности и никогда не сдавайтесь», — призвала актриса.

Энн Хэтэуэй 38 лет. За годы своей актерской карьеры она успела сняться в таких фильмах, как «Ведьмы», «Интерстеллар», «Отпетые мошенницы», «Стажер», «Как стать принцессой» и многих других. Актриса является обладательницей «Оскара», «Золотого глобуса», премии Гильдии киноактеров США и BAFTA. В 2019 году Хэтэуэй получила звезду на «Аллее славы».