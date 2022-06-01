Джонни Депп поблагодарил фанатов за поддержку после победы в суде

Судебный процесс между актерами Джонни Деппом и Эмбер Херд завершился в США победой актера. Его бывшую жену обязали выплатить ему 15 миллионов долларов за клевету. После процесса Депп поблагодарил поклонников за поддержку и призвал их никогда не сдаваться в трудных ситуациях.

В своих соцсетях он отметил, что шесть лет назад жизнь его семьи и близких изменилась в мгновение ока. И после долгой борьбы шесть лет спустя ему удалось вернуть свою жизнь благодаря решению присяжных. Он также подчеркнул, что чувствует мир, потому что наконец смог доказать правду.

Актер выиграл дело о клевете против своей бывшей жены Эмбер Херд, которая обвинила его в домашнем насилии. По решению суда, актриса должна выплатить компенсацию в размере 15 миллионов долларов, включая пять миллионов за судебные издержки.

Депп подал иск против экс-супруги, ранее обвинившей его в домашнем насилии, в апреле текущего года. Поводом стала статья Херд в Washington Post, опубликованная в 2019 году. Там актриса заявляла, что стала общественным деятелем и представляет «жертв домашнего насилия».

При это Эмбер Херд не упоминала бывшего супруга, но его адвокаты заявили, что именно этот материал лишил актера карьеры. В частности, компания Warner Bros. разорвала контракт с Деппом на серию фильмов «Фантастические твари», действие которых разворачивается во вселенной Гарри Поттера. Деппа там заменил датский актер Мадс Миккельсен.

В результате присяжные пришли к выводу, что Херд опорочила Деппа каждым из трех заявлений в статье. Кроме того, они постановили что актриса действовала с «настоящим злым умыслом», выдвигая обвинения, зная, что они были ложными.