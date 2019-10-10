«Никогда не была серой мышкой»: Бузова раскрыла секрет популярности

«Я убеждена, что мнение окружающих стирает в человеке личность. Я привыкла добиваться своих целей, привыкла всегда идти вперед, и если бы я слушала окружающих, то не добилась бы и десятой части того, что сейчас имею», — рассказала она.

По словам Бузовой, никто кроме нее самой не знает, как нужно поступить правильно в той или иной ситуации. В сложных вопросах она готова обратиться за советом к ближайшим родственникам, так как ей важно их мнение. А вот другие зачастую испытывают зависть, злость, ненависть, причем на ровном месте. Именно поэтому они не всегда объективны.

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Звезда призналась, что никогда не была серой мышкой. И испытать подобное чувство не хочет.

Бузова намеренно не создавала себе сценический образ, так как всегда хотела быть самой собой.

«Я такая, какая есть. И мои подписчики видят меня разной, я принимаю участие в самых разных проектах, я записываю разные песни», — заявила она.

Телеведущая старается не выставлять напоказ только свои слабости, поскольку не видит необходимости демонстрировать их.

Бузова всегда была самой собой, искренней. Она рассказала, что не играла роли, а проживала свою настоящую жизнь на глазах миллионов. И сейчас ничего не поменялось.