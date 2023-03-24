Знаменитости 24 марта 2023, 04:45 «Никогда не была беззаботной». Гузеева призналась, что не умеет жить одним днем Телеведущая Лариса Гузеева призналась, что никогда не жила «одним днем» YouTube

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Телеведущая и актриса Лариса Гузеева призналась, что никогда не жила «одним днем». Она добавила, что сегодня психологи советуют думать только о себе. Об этом Гузеева написала в соцсети.

«У меня никогда не получалось быть беззаботной, жить одним днем, тратить последнее на себя. Я не была девочкой. Психологи советуют мне теперь на всех и на все забить, любить себя и наслаждаться жизнью. Счастливы те, у кого получается? Как думаете?» — спросила ведущая программы «Давай поженимся» у своих подписчиков.

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Их мнения разделились, кто-то поддерживал Гузееву, а кто-то утверждал, что человек не должен ограничивать себя и игнорировать собственные желания, а также ставить чужие потребности выше своих.

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Телеведущая добавила, что не у всех получится позволять себе делать все что угодно, но если не думать о себе вовсе, то жизнь станет серой.

Ранее Журналист Денис Сорокин заявил, что «Модный приговор» и «Давай поженимся» скоро вернутся. Он добавил, что такие передачи приносят хорошие доходы.