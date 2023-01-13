Знаменитости 13 января 2023, 12:12 Никиту Михалкова оставили в реанимации РИА «Новости»: режиссер Михалков остается в реанимации РИА «Новости»

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Режиссер Никита Михалков, которого госпитализировали 5 января, по-прежнему остается в реанимационно отделении. Об этом сообщили РИА «Новости» в больнице.

«Он в реанимации», — ответил ее представитель на вопрос журналистов о состоянии Михалкова.

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Ранее, 10 января, кинорежиссер в своем Telegram-канале поблагодарил поклонников за беспокойство о его самочувствии и пояснил, что остается в больнице и продолжает проходить необходимые обследования и получать лечение. Он также указал на то, что в средствах массовой информации распространилось много недостоверных сообщений о его состоянии.

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Михалков поступил в больницу с подозрением на грипп, однако, по данным СМИ, в итоге врачи диагностировали у него ковид. Впоследствии его состояние ухудшилось.

За здоровье известного режиссера помолился патриарх Кирилл. Телеведущая Ксения Собчак отреагировала скандальным заявлением, намекнув на возможную смерть Михалкова и сравнив ее со смертью Сталина. После шквала негативных комментариев журналистка была вынуждена оправдываться — она заявила, что желает Никите Михалкову здоровья и долголетия.