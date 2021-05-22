Никита Пресняков устроил аниме-вечеринку на свое 30-летие

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков отметил свое 30-летие, устроив аниме-вечеринку. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Фото с мероприятия именинники выложил в своем Instagram. Сам он нарядился в Пейна из «Наруто».

«Аниме-туса на 30 лет? Почему бы и нет!» — написал Пресняков в тексте поста.

Уточняется, что вечеринка прошла в загородном доме. В качестве угощения гостям предложили японскую лапшу и коктейли. На участке Пресняков разбил шатер, а также украсил его японскими фонариками.

Ранее российский певец Шура рассказал о планах на празднование своего 46-летия. Артист признался, что спустя долгие годы помирился с мамой.

«Впервые за 25 лет я наконец-то решил отметить свой день рождения с мамой. Мы помирились. Не хочется сейчас о грустном вспоминать. Что было раньше, то было. Точно знаю, что мама не будет печь мне торт, но в сюрпризе, который готовят организаторы концерта, наверное, поучаствует», — поделился Медведев.