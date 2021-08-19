Никита Пресняков рассказал о своей роли в театре Безрукова

Певец и актер Никита Пресняков сейчас работает над ролью в спектакле «Безымянная звезда», который покажут в Губернском театре. По словам артиста, тренировать вокал для постановки было не сложно, а вот актерская игра далась ему намного труднее. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Пресняков признался, что на репетициях делал упор на актерское мастерство. Вместе с группой артист отрабатывал те вещи, которые ему не приходилось делать в музыкальном плане. По его словам, актерство — очень сложная профессия.

Никита Пресняков сыграет в постановке главную роль учителя Марина Мирою. По сценарию он встречает на вокзале небольшого города одинокую девушку Мону, за которой вскоре приезжает ее богатый любовник Григ.

Артист отметил, что большую часть рабочего процесса проводил с режиссером спектакля Александром Сазоновым, в то время как художественного руководителя театра Сергея Безрукова видел всего «несколько раз».