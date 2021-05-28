Никита Пресняков рассказал о погибшем сыне Дмитрия Певцова

Сын актера Дмитрия Певцова погиб осенью 2012 года при падении с третьего этажа. Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым рассказал, что хорошо Даниила, написала «Экспресс газета».

Уточняется, что 22-летний сын артиста отдыхал с друзьями на вечеринке в столичной квартире. Парень вышел на балкон и неудачно оперся руками о перила. В результате он упал вниз с высоты третьего этажа. Молодой человек погиб.

Никита учился с Даниилом в одном классе. Музыкант с добротой вспоминает своего приятеля, который с малых лет демонстрировал талант актера.

«Была встреча одноклассников… Мы сидели за одной партой. Не были лучшими друзьями, но хорошо общались. Он слыл очень веселым, прямо актер! Даня любил вытворять прикольные и забавные вещи», — вспомнил Пресняков.

Отец Даниила очень тяжело переживал смерть наследника. Каждый год, 3 сентября, он публикует на своих страницах в соцсетях снимки сына и рассказывает о нем подписчикам. Певцов часто пишет, что его ребенок был очень веселым и талантливым парнем.