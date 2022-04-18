Никита Пресняков рассказал, из-за чего выбыл из шоу «Маска»

Никита Пресняков выбыл из шоу «Маска» на НТВ — оказалось, что именно он скрывался под костюмом Козерога. В интервью kp.ru он поделился впечатлениями от участия в проекте и рассказал, где допустил ошибку.

По словам Преснякова, к полуфиналу проекта он подготовил песню «Жил-был я» Александра Градского. По мнению актера, он не оказался бы в числе выбывших, если бы исполнил ее раньше.

«Я даже сейчас думаю, что, если бы в последнем для себя выпуске спел эту песню, а не Bad Habbits, все бы было иначе. Однако важно соблюдать чередование песен на русском и иностранных языках, в этот раз была очередь иностранной композиции. Но уж случилось, как случилось, спою „Жил-был я“ на своих стримах для подписчиков. Спасибо зрителям, что поддерживали. Я всегда с удовольствием читал комментарии в социальных сетях», — сказал Пресняков.

Он рассказал, что ему понравилось участие в проекте из-за серьезной творческой работы, которая присутствовала в подготовке к выступлениям.