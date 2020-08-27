Никита Панфилов рассказал о своих хейтерах и новом сериале

Самое яркое для Никиты впечатление от съемок оказалось не связано непосредственно с работой. Для Панфилова «Лихач» был один из немногих сериалов, когда съемочная группа сильно сплотилась. Актеры и сотрудники отмечали каждый сотый отснятый кадр, устраивали сабантуй. Наиболее ярким актер назвал 300-й, его делали постановщики. Они арендовали небольшой островок в Сочи, все поехали туда группой и жарили шашлыки. По признанию Панфилова, крайне редко группы отмечают эти кадры.

Актер часто исполняет роли, подобные той, что досталась ему в новом проекте. Там его персонаж мужественный, сильный и смелый.

«Какая физиономия — такие и роли предлагают. И я бы не сказал, что много подобных ролей», — отметил Панфилов.

По его мнению, такое впечатление могло сложиться из-за сериала «Пес», в котором шесть сезонов. В нем он сыграл полицейского.

Актер должен быть пластичным, уметь все, уверен Панфилов. А сейчас у него просто настал такой период с похожими амплуа. Одно время он играл героев-любовников и даже сумасшедших, «совсем больных людей».

«И почему-то вот сейчас пошли полицейские. Что будет дальше — самому интересно!» — заявил Панфилов.

Актеру льстит, когда его отождествляют с его же персонажем. Тогда он понимает, что все правильно сделал. Однако в жизни он не является тем самым персонажем с экрана.

«Это — еще раз повторюсь — очень далекие от меня образы, потому что в жизни я достаточно закрытый человек», — пояснил Панфилов.

Актер сталкивался и с агрессией со стороны зрителей. Так случилось после «Мажора», ему везде писали: «Стас, ты сволочь, тварь, умри от СПИДа». Хейтеры угрожали, спрашивали, за что убил Королева. По мнению актера, недоброжелатели нужны, чтобы тренировать его сдержанность, толерантность, спокойствие.

«Одним людям нравится, другим — нет. Нравится — смотри, не нравится — не смотри. Вот и все», — добавил Панфилов.

Он не против сообщений от хейтеров. Актер сказал, что ответит им что-нибудь.