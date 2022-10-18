Никита Михалков поздравил с днем рождения Сергея Безрукова | 360°

Знаменитости 18 октября 2022, 19:13 Никита Михалков поздравил с днем рождения Сергея Безрукова

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Актер Сергей Безруков родился 18 октября 1973 года. В разговоре с РИА ФАН артиста поздравил с днем рождения режиссер Никита Михалков.

Михалков назвал Безрукова «артистом с большой буквы» и рассказал о совместной работе над фильмом «Мистер Нокаут».

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«Я очень рад, что мы встретились на съемочной площадке. Я ему благодарен за то, что он сделал такой замечательный образ Григория Филипповича Кусикьянца — тренера Валерия Владимировича Попенченко. Очень рад, что мы вместе сделали одно очень большое дело», — сказал режиссер.

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По его словам, Безруков — настоящий профессионал, который всегда знает, что делать в кадре, и при этом очень комфортный в общении человек, что важно в работе в кино.

«В нынешнее время хочется пожелать ему здоровья. Побольше детей, новых работ и всего-всего самого светлого, настоящего, честного. Главное, он все делает с любовью», — заключил Михалков.