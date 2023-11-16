Знаменитости 16 ноября 2023, 23:45 Никита Михалков двумя фразами обозначил свое отношение к Shaman Михалков назвал Shaman прекрасным певцом и заявил, что ничего не имеет против РИА «Новости»

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Российский режиссер и актер Никита Михалков похвалил певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом сообщило издание News.ru.

«Прекрасный певец. Ничего не имею против», — заявил Михалков, отвечая на вопрос журналиста про отношение к молодому артисту.

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Ранее Shaman спел российский гимн на концерте в Челябинске. После исполнения патриотического символа артист поклонился и встал на колено. Во время песни звезде подпевал весь зал. По словам Ярослава Дронова, поклонники исполнили его заветную мечту и сделали самым счастливым человеком на планете.

Во время выступления в Санкт-Петербурге в честь Дня народного единства исполнитель нажал символическую красную кнопку в «ядерном» чемодане. В ходе перфоманса артист исполнял свой хит «Я русский!». После этого за спиной у звезды начался салют. Некоторые слушатели сочли такой жест неуместным.