23 апреля 2024, 02:43
Никита Кологривый получил роль вора в комедии «Любовь зла»
Начались съемки романтической комедии «Любовь зла» с Никитой Кологривым
Главная роль в романтической комедии под названием «Любовь зла» досталась звезде сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никите Кологривому. Об этом сообщил сайт Kinonews.
В фильме покажут историю вора-домушника Максима, который задолжал большую сумму денег преступникам. Во время очередного «дела» он стал свидетелем личной драмы хозяйки квартиры Евы.
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Девушка пытается покончить с жизнью, но главный герой успевает отговорить ее от безумного шага.
«Сейчас я похож с моим персонажем в кино, потому что переживаю те же чувства», — отметил Никита.
По словам Кологривого, участвовать в фильме, где есть «драки и стрельба намного легче, чем найти в себе любовь».
В фильме «Любовь зла» также снимаются Екатерина Ковальчук, Владимир Сычев и Анна Ардова. Россияне увидят новую романтическую комедию в середине августа.
Ранее Никита Кологривый заявил, что некоторые актеры получили роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» незаслуженно.
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