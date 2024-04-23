Знаменитости 23 апреля 2024, 02:43 Никита Кологривый получил роль вора в комедии «Любовь зла» Начались съемки романтической комедии «Любовь зла» с Никитой Кологривым РИА «Новости»

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Главная роль в романтической комедии под названием «Любовь зла» досталась звезде сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никите Кологривому. Об этом сообщил сайт Kinonews.

В фильме покажут историю вора-домушника Максима, который задолжал большую сумму денег преступникам. Во время очередного «дела» он стал свидетелем личной драмы хозяйки квартиры Евы.

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Девушка пытается покончить с жизнью, но главный герой успевает отговорить ее от безумного шага.

«Сейчас я похож с моим персонажем в кино, потому что переживаю те же чувства», — отметил Никита.

По словам Кологривого, участвовать в фильме, где есть «драки и стрельба намного легче, чем найти в себе любовь».

В фильме «Любовь зла» также снимаются Екатерина Ковальчук, Владимир Сычев и Анна Ардова. Россияне увидят новую романтическую комедию в середине августа.

Ранее Никита Кологривый заявил, что некоторые актеры получили роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» незаслуженно.