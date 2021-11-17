Никита Ефремов расстался с Марией Иваковой

Актер Никита Ефремов и ведущая программы «Орел и решка. Шопинг» Мария Ивакова. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на Instagram последней.

Ивакова написала, что они с Ефремовым расстались. Все прошло мирно, поэтому никаких скандалов не будет, и они хорошо друг к другу относятся.

Ефремов никак это не прокомментировал, просто сделал репост ее поста к себе на страницу.

В комментариях многие выразили сожаление о расставании пары.