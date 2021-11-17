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    17 ноября 2021, 19:50

    Никита Ефремов расстался с Марией Иваковой

    Актер Никита Ефремов расстался с ведущей Орла и решки Марией Иваковой

    Дарья Морозова

    Актер Никита Ефремов и ведущая программы «Орел и решка. Шопинг» Мария Ивакова. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на Instagram последней.

    Ивакова написала, что они с Ефремовым расстались. Все прошло мирно, поэтому никаких скандалов не будет, и они хорошо друг к другу относятся.

    Ефремов никак это не прокомментировал, просто сделал репост ее поста к себе на страницу.

    В комментариях многие выразили сожаление о расставании пары.