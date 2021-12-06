Никита Джигурда рассказал, что будет драться с блогером Александром Шпаком

Никита Джигурда рассказал NEWS.ru, с кем встретится в бою на ринге в следующий раз. Это будет блогер Александр Шпак.

По словам актера, бой может состояться уже в январе 2022 года. Он добавил, что после боя с депутатом Виталием Милоновым получил предложения от нескольких человек из шоу-бизнеса, но после его победы над журналистом Отаром Кушанашвили «все поспрыгивали». Шпак тяжелее Джигурды на 20 килограммов, однако он все равно не сомневается в победе.

«И мне сказали, что следующий бой в январе будет. Я предложил Колю Лукинского, он 12 лет назад взял титул „Король ринга“, а я „Король ринга чести“, тогда он не очень красиво себя повел по отношению ко мне. Но в комментариях у промоушена „Наше Дело“ предложили свести Джигурду со Шпаком. Я согласился, несмотря на то, что он весит 105 килограммов, а я 85 килограммов. Зато когда состоится бой, а я в победе не сомневаюсь, никто не позволит сказать, что Джигурда побеждает только слабых соперников», — поделился Джигурда.