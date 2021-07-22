Никита Джигурда поздравил Олега Газманова с юбилеем

Сегодня, 22 июля, исполнилось 70 лет певцу, композитору, заслуженному артисту России Олегу Газманову. С юбилеем его поздравил актер театра и кино, исполнитель Никита Джигурда. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Олег Газманов — настоящий профессионал! Это неоспоримо. У него великолепные песни», — рассказал Джигурда.

Он вспомнил, что в репертуаре Газманова были и запрещенные песни. Джигурда заметил, что острые социальные темы крайне важны для музыкантов. Исполнитель заявил, что его любимой песней у Олега Газманова является «Офицеры». По его словам, эта песня — гимн настоящим офицерам.

«Он профессионал своего дела, с открытым сердцем, работоспособный. Он работает с живым звуком, с музыкантами. Это дорогого стоит. Умение создавать хиты — это безусловный талант», — похвалил музыканта Джигурда.

Джигурда рассказал, что познакомился с Газмановым в 1990-е годы. Вместе они принимали участие в съемках передачи «Клуб „Белый попугай“». Джигурда вспомнил Газманова как душевного и общительного человека без «звездных закидонов».