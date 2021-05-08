Никас Сафронов заступился за Елену Проклову после ее рассказа о домогательствах

Откровенное интервью актрисы Елены Прокловой привела к травле звезды в интернете. Отвернулись от нее и бывшие коллеги. Российский художник Никас Сафронов вступился за артистку.

Сафронов призвал не критиковать Проклову в интервью сайту «Собеседник.ру». По словам художника, она никому не хотела навредить.

«Она пострадала психологически: после тех событий у нее осталась тяжелая травма, которая все эти годы мешала ей жить», — подчеркнул Никас Сафронов.

Рассказать о сексуальных домогательствах, по мнению художника, Проклова решилась только потому, что не могла больше держать случившееся в себе.

«Лена — человек чувствительный, ранимый. Она переживала все эти годы свою историю, хранила ее в себе. Плохо, что в России нет такой системы, как на Западе», — заявил Сафронов.

Елена Проклова призналась, что в школьные годы ее домогался известный актер. Актриса не стала называть никаких имен, но многие решили — она говорила об Олеге Табакове. Исповедь Прокловой возмутила многих актрис, а ее саму обвинили в желании привлечь к себе внимание за деньги.