Никас Сафронов выставил на продажу три квартиры в Турции

По словам Сафронова, у него есть в Аланье восемь квартир. Три из них он выставил на продажу. Художник покупал их для детей. Одну, стоимостью 120 тысяч евро, ему подарили.

«Но сейчас мне они не очень-то нужны», — пояснил Сафронов.

Он уточнил, что цена на его турецкую недвижимость упала до 50 тысяч евро. Появился клиент, который намерен приобрести жилье, однако из-за закрытия границ художник не может выехать. По его мнению, сейчас лучше ничего не продавать, поскольку ситуация на рынке жилья нестабильна.

Сафронов заметил, что из-за наличия недвижимости за границей он привязан к определенному месту. Выходит так, что приходится ездить на отдых в одну страну при том, что мир большой.

«На 120 тысяч евро мой ребенок мог бы всю жизнь путешествовать», — добавил художник.

8 апреля, в день своего рождения, Сафронов попал в ДТП. Авария произошла в Москве на Тверской улице по вине таксиста, который заснул за рулем и врезался в две машины.