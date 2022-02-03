Никас Сафронов рассказал, что сгубило Мережко

Художник Никас Сафронов рассказал «Дням.ру», что смерть его друга, режиссера Виктора Мережко могла спровоцировать операция на ноге.

Мережко умер 30 января в Петербурге от осложнений, вызванных коронавирусом. У него были множественные поражения легких, а потом отнялась нога. По мнению Сафронова, надо было обойтись без операции.

«Операцию не надо было делать, а стоило дождаться полного излечения от ковида. Ибо иначе и кровь сгущается, и тромб может оторваться, и сгустки крови попасть в мозг. Не стоило смешивать одно с другим, это в итоге Мережко и сгубило — он умер прямо после операции», — поделился художник.