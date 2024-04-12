Знаменитости 12 апреля 2024, 18:38 Никас Сафронов рассказал, что бывшая жена 9 лет не давала ему общаться с ребенком Сафронов заявил, что бывшая жена-итальянка 9 лет не давала ему общаться с сыном РИА «Новости»

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Художник Никас Сафронов рассказал о сложностях в личной жизни. Он девять лет не мог общаться с сыном из-за препятствий со стороны бывшей супруги Франчески Вендрамин. Мастер поделился этим с изданием «Страсти».

На протяжении своей карьеры Сафронов участвовал в 325 выставках и разработал собственный новый стиль Dream Vision. Однако его жизнь омрачали личные драмы. Одним из самых сложных периодов стал развод с Вендрамин, из-за которого он долгие годы не мог видеться со своим сыном.

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Развод прошел в Англии и был для творца крайне тяжелым. Несмотря на то, что по закону он имел право встречаться с ребенком, бывшая супруга ограничивала их общение. Однако Сафронову удалось выиграть дело.

«Это был процесс, который меня мучил. Я хотел этого ребенка, он родился после венчания с Франческой Вендрамин», — отметил художник.

Ранее Сафронов заявил, что автор памятника певцу Борису Моисееву проявил мало фантазии. Он отметил, что на монументе артист не похож на себя в реальной жизни.