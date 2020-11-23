Никас Сафронов признался, что ему не хватает общения в период пандемии

«Люди стали чураться друг друга. Я со своими друзьями тоже общался крайне дозированно. И не позволял лишний раз устраивать для себя и для друзей никаких праздников», — рассказал художник.

Мужчина подчеркнул, что к проблемам нужно относиться проще и не винить во всем распространение инфекции. Он вспомнил, как в свой день рождения оказался участником серьезной автомобильной аварии. Таксист уснул за рулем и столкнулся с несколькими машинами, которые стояли на светофоре. В их числе оказался Porsche Сафронова. В результате у академика РАХ был сломан зуб, получены ушибы.

В пандемию художник уделяет большое внимание благотворительным проектам. Вместе с фондом «Русь» он провел ряд крупных онлайн-конкурсов работ детей из малообеспеченных семей. Помимо прочего, деятель культуры передал 200 подарков юным художникам Дагестана. Еще он подарил аппарат ИВЛ детской Ульяновской больнице и выпустил коллекцию масок для лица с рисунками своих картин.