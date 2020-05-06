Никас Сафронов подарил аппарат ИВЛ больнице и призвал олигархов сделать то же самое

Известный художник Никас Сафронов на свои деньги купил аппарат ИВЛ и отправил его в Ульяновскую детскую больницу. Он удивился, что многие олигархи покупают аппараты себе вместо того, чтобы помочь другим.

«Даже хотя бы один аппарат — это уже какое-то позитивное движение, которое спасет несколько десятков людей, для меня это уже будет какой-то радостью», — рассказал «360» художник.

В процессе покупки он узнал, что многие богатые люди приобретают такие аппараты себе — на всякий случай. В условиях пандемии такой поступок Сафронов назвал неприемлемым.

«Мне даже предложили. Спасайся, мол, сам. Но это неправильно. Когда идет общая беда, война, пандемия, нужно быть патриотом и России, и мира. Каждый богатый человек должен потратить какую-то часть на аппараты. Они конечно дорогие, но такие люди могут себе позволить», — заявил художник.

Сам он купил аппарат еще и потому, что об этом Сафронова попросило руководство детской больницы Ульяновска.

«Я все сделал, чтобы этот аппарат был там. Он будет буквально на днях. Пусть наш дар будет примером для многих», — заключил художник.