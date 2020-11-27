27 ноября 2020, 14:28
«Никакой выгоды нет»: Линда объяснила, для чего готовит большой концерт
Российская певица Линда в рамках пресс-конференции, посвященной новому альбому, объяснила, для каких целей готовит сольный концерт, сообщило ИА НСН.
В субботу, 28 ноября в столице, в условиях всех необходимых ограничений по СОVID-19 пройдет большой концерт Линды. Артистка исполнит несколько новых песен. По словам Линды, мероприятие организовывается для поддержания внутреннего равновесия.
«Никакой выгоды нет. Я делаю это для какой-то моральной стабильности. Это наша жизнь, это необходимо. Это заряд и подпитка для моей эмоциональной стабильности. Финансы здесь не играют роли», — отметила певица.
Она уточнила, что в своем творчестве рассказывает о том, что проживает или прожила. Линда не желает создавать коммерческий продукт, «халтурку», чтобы заработать денег. Как считает артистка, это не вызывает настоящих, живых эмоций.