«Никакой выгоды нет»: Линда объяснила, для чего готовит большой концерт

В субботу, 28 ноября в столице, в условиях всех необходимых ограничений по СОVID-19 пройдет большой концерт Линды. Артистка исполнит несколько новых песен. По словам Линды, мероприятие организовывается для поддержания внутреннего равновесия.

«Никакой выгоды нет. Я делаю это для какой-то моральной стабильности. Это наша жизнь, это необходимо. Это заряд и подпитка для моей эмоциональной стабильности. Финансы здесь не играют роли», — отметила певица.

Она уточнила, что в своем творчестве рассказывает о том, что проживает или прожила. Линда не желает создавать коммерческий продукт, «халтурку», чтобы заработать денег. Как считает артистка, это не вызывает настоящих, живых эмоций.