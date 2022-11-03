«Никакой тещи у него нет». Менеджер певца Воробьева опроверг слухи, что ограбленная Челышева является тещей артиста | 360°

03 ноября 2022, 19:02
«Никакой тещи у него нет». Менеджер певца Воробьева опроверг слухи, что ограбленная Челышева является тещей артиста
Менеджер Воробьева заявил, что артист никогда не был женат и тещи у него нет
Менеджер известного артиста Алексея Воробьева прокомментировала для «360» новость, что тещу певца избили и ограбили. Она заявила, что «Алексей не женат».
«Простите, но такие вопросы надо задать тем СМИ, которые такое публикуют. Алексей не женат и никогда женат не был. С радостью бы вам помогли, но никакой тещи у него нет», — сказала представитель певца.
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Ранее появилась новость, что тещу певца, Викторию Челышеву, избили и ограбили. Женщина сама рассказала «360», что из ее подмосковного дома в деревне Тимошкино вынесли ювелирные украшения примерно на 50 миллионов рублей.
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В своем комментарии она добавила, что грабителей было трое, на них были клоунские маски. Они говорили на русском языке «с небольшим акцентом».
На сайте телеканала НТВ написали, что Виктория Челышева — вдова фермера-миллиардера Юлия Челышева. Сейчас она возглавляет компанию, которая занимается оптовой торговлей зерном и семенами. По их словам, ее дочь Татьяна познакомилась с Алексеем Воробьевым на съемках ток-шоу.
Кражи
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