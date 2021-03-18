Ник Рок-н-Ролл попал в больницу с сердечным приступом

Андеграундный поэт и музыкант Ник Рок-н-Ролл (Николай Кунцевич — настоящее имя) попал в больницу с сердечным приступом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в его официальной группе во «ВКонтакте».

«Спасибо огромное врачам Александровской больницы за проведенную операцию, которая спасла ему жизнь!» — говорится в сообщении.

Артист почувствовал себя плохо в поезде, который направлялся из Вышнего Волочка в Санкт-Петербург. В Северную столицу 60-летний музыкант ехал в гости.

Певца с сердечным приступом успели довезти до реанимации Александровской больницы. Во время операции Кунцевичу установили два стента. Чтобы они прижились, исполнителю каждый день нужно принимать дорогостоящие препараты и проходить дальнейшую диагностику, написал сайт «Дни.ру».

По словам концертного директора знаменитости, сейчас Ник Рок-н-Ролл находится в сознании и может говорить. Врачи следят за состоянием его здоровья.

Николай Кунцевич — одна из главных фигур российского панка, соратник Егора Летова, считается одним из самых эпатажных артистов своего времени. Его имя идет в ряде основоположников «рок-перфоманса» и шок-рока в России.