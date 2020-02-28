Ник Кейв рассказал, что повлияло на создание его песни Girl In Amber

Кейв напомнил, что начал писать песню в 2014 году, когда гостил у композитора Эллиса Уоррена. Он придумал название «Девушка в янтаре», увидев пресс-папье с пауком внутри.

«Я думал о людях в состоянии застоя, навеки заключенных в своем прошлом, но это не была песня о ком-то конкретном», — признался артист.

В 2015 году один из его сыновей-близнецов Артур погиб в 15-летнем возрасте. После его смерти Кейв пребывал в забытьи и, переслушивая материал, над которым он тогда работал, нашел новые смыслы в «Девушке в янтаре».

Ему стало ясно, что эта композиция о его супруге Сьюзи, запертой в горе, как в янтаре и окруженной удушающей темнотой. Кейв дописал строчки «твой голубоглазый мальчик» и «не трогай меня», чтобы песня обрела свой законченный вид.