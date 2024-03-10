Знаменитости 10 марта 2024, 05:12 «Ничтожная личность». Ливанов резко высказался о Хаматовой и Смольянинове Актер Ливанов назвал Хаматову и Смольянинова предателями и ничтожными личностями РИА «Новости»

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Народный артист РСФСР Василий Ливанов назвал актрису Чулпан Хаматову и иноагента Артура Смольянинова* ничтожными личностями. Свое мнение он выразил в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

«Ничтожная личность эта Хаматова! Как и Смольянинов. Ничтожества оба! Она рассказывала, что ей стыдно, что она из России. Так вот, ее поведение — бред сумасшедшего», — заявил артист.

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По мнению Ливанова, родина для человека — это вторая мать. Нельзя отменять дедов и прадедов, которые жили на этой территории. Жить без родины невозможно, это то же самое, что жить без корней, считает артист. Он сравнил такое положение со срезанным цветком, который простоит в воде только два дня, а потом завянет.

Также Ливанов назвал подлецом актера Смольянинова*. Артист не понимает, почему иноагента продолжают показывать по телевизору.

«Ну подлец он, что тут еще ответить можно? Подлец, предатель Родины. Чего о нем рассуждать? Его еще по телевидению показывают, эту сволочь, подонка этого безмозглого», — сказал артист.

Чулпан Хаматова уехала из России в 2022 году после начала спецоперации. Она неоднократно критиковала родную страну и нелестно высказывалась против россиян. Тем же прославился и ее коллега по цеху Смольянинов*, который тоже поддержал Украину и покинул родину. Теперь артист перебивается небольшими выступлениями в европейских странах. Ранее звезду заметили в маленьком кафе в Риге. Там он провел трехчасовой концерт за 500 евро и еду.

* Признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов.