Знаменитости 04 июля 2023, 01:48 «Ничему не научусь». Звезда «Нюхача» Кяро объяснил свое нежелание работать с Михалковым Актер Кирилл Кяро заявил, что не хочет работать с Михалковым из-за разницы во взглядах РИА «Новости»

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Известный актер Кирилл Кяро признался, что не хотел бы работать с режиссером Никитой Михалковым. Он отметил, что его позиция совершенно не связана с политикой, а дело в том, что у них с режиссером разница во взглядах на работу. Слова актера привело издание «Собеседник».

«Конечно, когда-то мне, молодому артисту, хотелось поработать с тем же Михалковым. Мне, как и многим, нравятся его ранние фильмы. Но сейчас я понимаю, что уже не хочу, ничему я у него уже не научусь», — поделился актер.

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Кяро отметил, что они с Михалковым разные люди, «а с режиссером у актера должны быть искренность и откровенность».

Кяро известен широкой публике своими работами в таких проектах, как «Эпидемия», «Консультант», «Нюхач», «Ликвидация» и многих других.

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