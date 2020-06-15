«Ничего противоестественного». Лоза о желании Орейро получить российское гражданство

«Ну, а что? Она еще в нормальном возрасте, почему нет. Это же не какой-то пенсионер, который приедет здесь пенсию получать. Она еще в рабочем состоянии: будет работать, петь, играть в кино», — заявил исполнитель.

По словам певца, у Орейро есть все шансы завоевать российскую аудиторию. Тем более, что однажды ей это уже удалось — когда она сыграла роль Милагрос в сериале «Дикий ангел».

«У нее нет абсолютно отрицательных качеств, о которых стоило бы говорить. За ней не числится каких-то скандалов — я, по крайней мере, о них не слышал. Она не эпатажная девушка, давно и долго работает на эстраде, умеет взвешивать наверняка все „за“ и „против“», — считает Лоза.

Он подчеркнул, что неизвестно, что именно подтолкнуло латиноамериканскую артистку подать заявление на получение российского паспорта. Исполнитель также отметил, что часто бывает такое, что наши звезды уезжают из России, а кто-то, наоборот, едет сюда. По мнению Лозы, Орейро также могли и что-то предложить у нас.