Актера Александра Филиппенко госпитализировали с COVID-19. Он переносит болезнь в легкой форме. Его супруга Марина Ишимбаева сообщила «360», что к концу недели актера отпустят домой.

Она подтвердила факт госпитализации, но объяснила это скорее мерами предосторожности, чем острой необходимостью. Актер переносит заболевание в легкой форме. Члены семьи рассчитывают, что в ближайшее время его отправят домой.

Его госпитализировали, потому что у него положительный тест на ковид оказался. И мы решили положить его в больницу, потому что так нам спокойней. Ничего такого особенного, все проходит в легкой форме. Я надеюсь, что в конце недели он уже выпишется Марина Ишимбаева жена.

Актера Александра Филиппенко экстренно госпитализировали в Москве. Врачи диагностировали у него COVID-19. Течение болезни осложнили хронические проблемы с сердцем, сообщил Telegram-канал Mash. Компьютерная томография показала изменения в нижней доле левого легкого, первые проявления пневмонии. Это мог спровоцировать не только ковид, но и проблемы с сердцем — у Александра Филиппенко нашли ишемическую болезнь сердца, хроническую сердечную недостаточность и мерцательную аритмию. В 2011 году ему установили стент.

Александр Филиппенко играет в Театре имени Моссовета. Известен ролями в спектаклях «Три сестры» и «Дядя Ваня», в фильме «Гори, гори, моя звезда», сериалах «Мастер и Маргарита», «Петр Первый. Завещание» и других. В сентябре ему исполнится 78 лет.