«Ничего не говорю». Бабушка Никиты Преснякова прокомментировала слухи о призыве внука | 360°

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«Ничего не говорю». Бабушка Никиты Преснякова прокомментировала слухи о призыве внука

Елена Преснякова заявила, что ничего не знает о мобилизации своего внука

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Вокалистка группы «Самоцветы» Елена Преснякова заявила «360», что у нее нет информации о возможной мобилизации ее внука Никиты Преснякова. Исполнительница отметила, что не дает комментариев на эту тему.

«Господи, боже мой… Нет нигде [информации], я ничего не говорю, я только приехала», — рассказала собеседница «360».

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В пресс-службе Московского Губернского театра заявили, что Никита Пресняков является их приглашенным артистом. Там отметили, что актер занят только в спектакле «Безымянная звезда». В репетициях он принимает участие только в те дни, когда занят в этой постановке.

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«Предыдущий спектакль „Безымянная звезда“ с его участием состоялся 22 сентября, и репетиция, и спектакль прошли в обычном режиме, без происшествий», — рассказали в театре.

Сам артист в комментариях к своему посту в Telegram-канале заявил, что сообщения о мобилизации недостоверны.

«Фейк», — написал он.

Ранее появилась информация, что внука Аллы Пугачевой мобилизовали прямо из Московского Государственного театра. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко, артисты являются такими же гражданами страны, как и все, поэтому их могут призывать на службу.

Актеры

Частичная мобилизация в РФ

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