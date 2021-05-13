«Ни за что!» Муцениеце отказалась даже думать про замужество

Актриса Агата Муцениеце отказалась даже думать про замужество. В этом она призналась журналу «Караван историй».

Если раньше актриса сильно хотела замуж, то после брака с актером Павлом Прилучным она изменила свое мнение. Теперь Муцениеце смотрит на себя прежнюю и умиляется былой трогательности и наивности. Тем не менее актриса благодарна судьбе за такой неоднозначный поворот событий. Она призналась, что до последнего верила «этому мужчине», думала, что вдохновляет его.

«Я же творческий человек, на деле моя карьера бы не зависела от мужа. Никогда не была за его спиной», — сказала Муцениеце.

По ее мнению, артистка жертвовала своей карьерой ради семьи в браке с Павлом Прилучным, написало «Утро.ру». Теперь она живет для себя и не думает о мнении окружающих. Муцениеце чувствует себя увереннее на пробах, не боится как-то неправильно повести себя.

От замужества актриса сейчас шарахается, как от прокаженных, заявила она.

«Ни за что! На самом деле никогда этого не хотела. Наступила на уголь. Не хочу загадывать, но у меня есть поклонники, и я хожу на свидания», — призналась Муцениеце.

Однако идеального мужчины не существует, сказала она. Муцениеце сомневается, что однажды доверится кому-нибудь, но не исключает, что свяжет себя новыми брачными узами, если встретит единственного надежного, смелого и сдерживающего обещания мужчину.