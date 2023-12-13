Знаменитости 13 декабря 2023, 04:49 «Ни пописать, ни чихнуть». Певица Алиса Вокс рассказала, как Шнуров однажды запер ее в номере на 17 часов Алиса Вокс: у Шнурова случилась истерика после принятия закона о запрете мата Artem Sobolev/news.ru/Global Look Press

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Экс-солистка группы «Ленинград» поделилась впечатлением от работы с артистом Сергеем Шнуровым. В YouTube-шоу «ПхалиХинкали» певица рассказала, как исполнитель отреагировал на принятие закона о запрете мата в публичных местах.

По ее словам, с музыкантом произошла настоящая истерика.

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«Случился экзистенциальный кризис. Он запер меня в номере и 17 часов не выпускал. Ни попить, ни пописать, ни позвонить, ни чихнуть — ничего. Все 17 часов были эмоциональные качели», — призналась артистка.

Вокс вспомнила, что тогда Шнуров «изрядно нажрался», ему сложно справиться с эмоциональным потрясением. В целом певица назвала артиста ловким манипулятором и диктатором, который превратил группу в секту.

Ранее Сергей Шнуров опроверг слухи о переезде в Германию. Он заявил, что фейки о его иммиграции распространили журналисты.