13 декабря 2023, 04:49
«Ни пописать, ни чихнуть». Певица Алиса Вокс рассказала, как Шнуров однажды запер ее в номере на 17 часов
Алиса Вокс: у Шнурова случилась истерика после принятия закона о запрете мата
Экс-солистка группы «Ленинград» поделилась впечатлением от работы с артистом Сергеем Шнуровым. В YouTube-шоу «ПхалиХинкали» певица рассказала, как исполнитель отреагировал на принятие закона о запрете мата в публичных местах.
По ее словам, с музыкантом произошла настоящая истерика.
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«Случился экзистенциальный кризис. Он запер меня в номере и 17 часов не выпускал. Ни попить, ни пописать, ни позвонить, ни чихнуть — ничего. Все 17 часов были эмоциональные качели», — призналась артистка.
Вокс вспомнила, что тогда Шнуров «изрядно нажрался», ему сложно справиться с эмоциональным потрясением. В целом певица назвала артиста ловким манипулятором и диктатором, который превратил группу в секту.
Ранее Сергей Шнуров опроверг слухи о переезде в Германию. Он заявил, что фейки о его иммиграции распространили журналисты.
Музыка
Сергей Шнуров
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