Незнакомец в окровавленной футболке ворвался в палату Леры Кудрявцевой

Незнакомец в окровавленной одежде ворвался в больничную палату телеведущей Леры Кудрявцевой. События ночи она описала в Instagram.

Мужчина сразу же подошел к ее кровати. Кудрявцева призналась, что давно не испытывала такого страха.

Ведущая спросила, не заблудился ли незваный гость. Однако мужчина промолчал. Звезда обратила внимание на его футболку — через нее просачивалась кровь.

«Я приподнялась, сердечко забилось быстрее, ладошки влажные. Мужчина подходит к кровати, останавливается передо мной — с улыбкой на лице и совершенно безумными глазами. Я опускаю взгляд и вижу кровь на его белой футболке», — поделилась эмоциями Кудрявцева.

Телеведущая смогла выставить незнакомца за дверь из палаты и закрыться. Несмотря на это, мужчина попытался снова проникнуть в помещение. Знаменитости пришлось придерживать дверь.

«Долго описывать, что происходящее напоминало фильм ужасов при достаточно правдоподобном антураже», — добавила звезда.

Позже выяснилось, что ночной гость — пациент из соседней палаты. Он, будучи в неадекватном состоянии, сорвал с себя катетер и начал бродить по отделению, написала «Свободная пресса».

Лера Кудрявцева попала в больницу из-за плохого самочувствия, вызванного «нервами и стрессом». Конкретного диагноза она пока не озвучила.