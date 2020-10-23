Невзоров охарактеризовал звезду «Дома 2» Солнцева как «интеллектуально ищущее существо»

«Нежно [его] люблю. Мне кажется, что в какой-то момент мы с ним подружимся и будем тусить вместе. Я прям это чувствую. Я этого очень хочу», — признался он.

Невзоров оценил острый ум и дикую харизму Солнцева, его большой вкус к жизни, который проявляется во многом.

Невзоров никак не высказался по отношению к «Дому 2», поскольку «никогда не видел ни единой секунды шоу». Он не отнес себя к тем, кто проклинает телепрограмму и возмущается по поводу нее.

«И я понятия не имею, что это такое. До настоящего момента я, к сожалению, не знал и о существовании уважаемого Рустама. Но если человек каким-то образом диссонирует на то, что я говорю, то это говорит о нем как вполне, с моей точки зрения, интеллектуально ищущем существе и вполне достойным уважения», — пояснил Невзоров.

Ранее Солнцев признался в любви Невзорову.