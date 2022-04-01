Невролог Сергей Евдокимов рассказал, какое будущее ждет Брюса Уиллиса

Брюс Уиллис объявил о завершении карьеры из-за болезни. Оказалось, что актер болен афазией — болезнью, которая влияет на запоминание информации. Невролог Сергей Евдокимов рассказал «Пятому каналу», как развивается эта болезнь и какое будущее ждет актера.

Афазия — довольно распространенное заболевание, которое часто возникает из-за различных поражений мозга (травм, опухолей, инсультов). При таком расстройстве нарушается восприятие и воспроизведение речи, написал kp.ru.

«У Брюса Уиллиса, как я понял, симптомы появились давно, но имеется фактор постепенного их нарастания. Скорее всего, именно поэтому он пришел к тому, что необходимо закончить свою карьеру. На мой взгляд, афазия в его случае вызвана не возникновением на фоне инсульта (потому что при инсультах часто в результате реабилитации удается скорректировать симптомы), поэтому могу предположить, что это может быть как фон болезни. Например, болезни Альцгеймера или какого-то онкологического процесса в головном мозге», — считает врач.

По словам Евдокимова, существует поддерживающая терапия для людей с афазией, однако если она не даст эффекта или актер откажется от нее, через несколько лет он полностью перестанет говорить и понимать человеческую речь.