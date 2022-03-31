Невролог Гайфутдинов объяснил симптомы заболевания актера Брюса Уиллиса

Невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов объяснил симптомы болезни голливудского актера Брюса Уиллиса. Об этом написал NEWS.ru.

По словам специалиста, амнестическая афазия, которую диагностировали у Уиллиса, является одной из форм болезни Альцгеймера. При этом недуге возникают нарушения речи, человек забывает названия предметов.

«Это дегенеративная патология, связанная с постепенным отмиранием нервных клеток. Начинается этот процесс с височной доли, с той области мозга, которая отвечает за такую сложную функцию, как речь. Это один из вариантов прогрессирующего течения деменции», — объяснил Гайфутдинов.

Несмотря на отмирание нервных клеток, афазия поддается лечению, однако полностью избавиться от этой болезни невозможно. По словам невролога, существуют два препарата, которые имеют доказательную базу для лечения болезни.

Для профилактики деменции врач порекомендовал беречь мозг от травматизма, избавиться от вредных привычек, а также бороться с лишним весом.